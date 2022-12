“Senza Volto”, al Belvedere di San Leucio l’evento di CasertAzione dedicato ai senza fissa dimora

Storie delle esperienze di vita vissuta dai senza fissa dimora al centro dell’evento loro dedicato, dal titolo “Senza Volto”, in cui avranno modo di raccontarsi nella splendida cornice del Belvedere di San Leucio.

Promosso dall’associazione “CasertAzione” con la collaborazione dell’associazione “L’ Angelo degli Ultimi”, l’evento è patrocinato dal Comune di Caserta.

Si svolgerà oggi, giovedì 22 dicembre, dalle 16:30 alle 19:30 presso il Complesso Monumentale simbolo dell’utopia leuciana e patrimonio dell’umanità Unesco.

L’apertura sarà affidata alla mostra d’arte “Installazione artistica per il Natale 2022” di Gustavo Delugan.

Interverranno l’assessore alla cultura Enzo Battarra, il neo assessore alle politiche sociali Antonio De Lucia, il presidente della quarta commissione consiliare Francesco Guida e la presidente dell’associazione “L’ Angelo degli Ultimi”, Antonietta D’Albenzio. Solidarietà, integrazione e cultura si fonderanno per regalare emozioni pochi giorni prima dell’avvento del Santo Natale. Si concretizzerà l’ascolto dei più “deboli”, conditio sine qua non per lo sviluppo sociale e il rafforzamento del senso di comunità.