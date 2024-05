Senzasenno. Il vernissage il 1° giugno

San Cipriano d’Aversa – Sarà lo storico palazzo del 1600, palazzo Bevilacqua di San Cipriano d’Averda ad ospitare Senzasenno, la mostra pittorica che vuole raccontare la pazzia di questo momento storico. La mostra, organizzata da Umberto Diana, si terrà nel primo fine settimana di giugno, tra le stanze ed il cortile di questo edificio di recente acquisito dall’ente comunale.

Con l’arte si vuole comunicare il disagio verso le tante cose che non vanno come dovrebbero.



L’artista usa una frase del grande Proust per presentare la sua mostra: “Siamo tutti constretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche piccola normalità”.

L’appuntamento è quindi per sabato 1° e domenica 2 giugno, l’ingresso è libero e la presenza dell’artista accompagnerà ed illustrerà questo incontro con la sua visione della realtà, in questo momento, decisamente, senza senno.