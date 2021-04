Sequestrate armi e droga. Brillante operazione di polizia

Maddaloni/San Felice A Cancello. Gli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni, hanno concluso con successo un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

L’operazione, risoltasi in data 30 marzo, ha portato alla denuncia a piede libero di C.A. e L.D., 2 uomini, residenti nella frazione Talanico del comune di San Felice a Cancello. Le persone denunciate, genero e suocero erano in possesso rispettivamente di armi e droga per uso spaccio il primo, mentre il secondo deteneva, senza la dovuta custodia rispetto alla normativa vigente, munizioni e un fucile.

Sequestrato anche un sistema di telecamere di video sorveglianza con il quale i suddetti controllavano i movimenti della polizia.

Nella stessa giornata, a Maddaloni è stata denunciata a piede libero una donna di circa 40 anni, C.M.M. che nella propria abitazione in via Starzalunga deteneva oggetti atti ad offendere.