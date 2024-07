Sequestrati 30 milioni di euro al Clan Belforte

Questa mattina la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta insieme alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta, hanno confiscato beni per un valore complessivo di ben 30 milioni di euro ad un imprenditore originario di Caserta ritenuto affiliato al clan Belforte.

I beni confiscati per decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere comprendono ben 2 interi compendi aziendali, 62 beni immobili situati nelle province di Parma,Caserta, Benevento e Salerno.

L’imprenditore, inserito nei settori della ristorazione e del cemento, era già noto alle forze dell’ordine per un sistema di riscossione del pizzo e per quest’ultimo reato era già stato condannato in passato in via definitiva.