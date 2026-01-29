Sequestrati 98mila euro in contanti e banconote false, due denunce

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, 28 gennaio 2026, a Carinaro, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa a conclusione di un’attività investigativa condotta di iniziativa e svolta in collaborazione con il Nucleo Operativo Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Napoli, hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto dei reati economico-finanziari.

Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due uomini, un 40enne e un 36enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e possesso di banconote contraffatte.

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dei due una ingente somma di denaro contante, pari a circa 98.000 euro in banconote di vario taglio, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione circa la provenienza. Nel medesimo contesto è stata inoltre sequestrata la somma di 550 euro in banconote risultate contraffatte a seguito dei primi riscontri tecnici.

Il denaro rinvenuto, unitamente ai telefoni cellulari in uso ai denunciati, è stato sottoposto a sequestro per il successivo deposito presso il Fondo Unico Giustizia e per essere sottoposto a ulteriori analisi di natura forense.

Le indagini sono tuttora in corso al fine di ricostruire l’esatta provenienza del denaro e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

L’Autorità Giudiziaria è stata subito informata dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.