Sequestrati dai CC a Benevento dehors e gazebo di nove bar

BENEVENTO – Dehors e gazebo di nove bar del centro storico di Benevento sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri su disposizione del GIP del Tribunale di Benevento, Vincenzo Landolfi, in quanto – secondo l’accusa -“i commercianti non avrebbero adeguato le strutture in base ai nuovi paletti fissati dal Comune di Benevento a luglio scorso d’intesa con la Soprintendenza dei Beni Culturali”.

Risveglio “amaro” dunque per i titolari dei nove bar che solo ieri avevano rialzato le serrande dopo il lungo lockdown da Coronavirus. “Dovevamo adeguarci – dicono amareggiati i commercianti – al nuovo regolamento. Appena il Comune ha emanato e pubblicato anche sul sito le linee guida, abbiamo redatto e presentato i progetti. Ma dal Comune non abbiamo avuto risposte”.