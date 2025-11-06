Sequestrato canile abusivo

I Carabinieri del NAS di Caserta, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e contrasto degli illeciti nel settore sanitario, in particolare sul benessere animale, supportati da personale della locale A.S.L., hanno proceduto al sequestro preventivo di un

vero e proprio canile abusivo organizzato all’interno di una civile abitazione del litorale Domizio.

Una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che costringevano 22 cani di razza meticcia a vivere in spazi angusti, privi di ricambio d’aria, tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie ed irrispettose della dignità animale. I militari, al termine dell’ispezione, hanno deferito i titolari all’Autorità Giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo l’intera abitazione e le relative pertinenze, per un valore complessivo di circa 750.000 euro.

In relazione allo specifico stato di salute, gli animali sono stati trasferiti in struttura sanitaria idonea ovvero affidati a privati cittadini.

In relazione alla descrizione dell’intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Caserta nel presente comunicato stampa, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.

Contatto: Luogotenente Pasquale Gravino, Comandante del NAS di Caserta (tel.0823353671).