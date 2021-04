Sequestrato il parcheggio del LIDL a Caserta

Caserta -È stato sottoposto a sequestro gran parte del parcheggio all’interno del supermercato della LIDL di Caserta in via Borsellino, nei pressi del cinema Duel, per l’esattezza proprio l’ingresso del cinema.

A seguito di un provvedimento emesso dalla Procura di S. Maria Capua Vetere, l’area appena adiacente al supermercato appunto della catena di supermercati, che ha origini in Germania è stata dunque interdetta.

Difformità urbanistiche sarebbero alla base del provvedimento di sequestro operato dalla procura sammaritana nella mattinata. La questione era già stata sollevata dinanzi al TAR il tribunale amministrativo regionale della Campania, da parte della società Mida 3 titolare dell’IPERION S.p.A, la quale aveva precisato che l’ingresso da viale Augusto non poteva essere attuata senza l’autorizzazione da parte dell’ Iperion stessa.

Il TAR aveva rigettato il ricorso anche se allo stato pende ancora un secondo grado di giudizio dinanzi Consiglio di Stato.