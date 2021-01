Sequestro autovettura e patente

E’ successo nella giornata di ieri nel comune di Casal di Principe ad un posto di blocco un’autovettura, si trattava di una SMART girava con due a bordo una coppia, un trentenne ed una trentunenne, sprovvisti di patente, due di Caivano che alla richiesta dei documenti da parte del posto di blocco della polizia non ottemperavano alla richiesta stessa di esibizione dei documenti in particolare per quel che concerne la patente.

Per loro c’è stato il sequestro della SMART con il fermo amministrativo della durata di tre mesi.