Sequestro di area d adibita a discarica

E’ stata posta sotto sequestro un’area a Siano nella provincia di Salerno , in quanto adibita a discarica questo un breve riassunto di quanto accaduto.

Qualche giorno fa gli agenti del comando di polizia locale di Siano si erano recati in via Vaticale e avevano apposto i sigilli alla zona già interessata da un provvedimento emesso dai carabinieri del NOE. La polizia municipale ha però scoperto non solo la violazione dei sigilli ma anche una vera e propria attività di gestione illecita di rifiuti anche pericolosi. Sotto sequestro anche un escavatore ed un autocarro oltre l’intera area nella quale veniva verosimilmente bruciati i rifiuti. Denunciato un uomo quale condutture del fondo di terreno.