Sequestro di due discariche abusive a San Felice a Cancello al parco Regionale del Partenio

SAN FELICE A CANCELLO – Su segnalazioni fatte da parte di alcuni esponenti del movimento cinque stelle, sono state effettuati due sequestri di discariche abusive nel casertano, per essere più precisi a San Felice a Cancello. Il tutto avvenuto all’interno del Parco Regionale del Partenio.

A renderlo noto è la senatrice Vilma Moronese: “Mi sono recata, unitamente ai militari dell’Arma, sulle colline del Parco Regionale del Partenio per effettuare un sopralluogo a seguito di alcune notizie che mi erano giunte – spiega la presidente della commissione Ambiente del Senato della Repubblica – Sono state così rinvenute due discariche, zone oggetto di sversamento di rifiuti di ogni tipo che i carabinieri forestali hanno sottoposto a sequestro penale. Inoltre verranno svolte indagini anche su di un terreno dove sono state abbandonate e accatastate numerose lastre di amianto, e si svolgeranno accertamenti anche su di un furgone ritrovato in un dirupo. Ringrazio in modo davvero sincero la stazione Forestale dei carabinieri di Caserta, uomini che svolgono il loro lavoro in modo egregio e senza sosta, sempre pronti a servire i cittadini e le istituzioni, pur essendo in numero davvero ridotto, problema del quale sono consapevole e che farò presente nelle sedi opportune”.

All’interno della zona sequestrata è stato rinvenuto anche un furgone abbandonato che si presume si lì da moltissimo tempo

(Il furgone abbandonato nel quadro sopra)