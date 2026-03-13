Serata da detective

Manca poco ormai all’appuntamento di stasera alle 19:00 presso la sede dell’Osservatorio Giuridico italiano in Via Guglielmo Marconi 9 a Caserta: un caso da risolvere, indizi nascosti da decifrare e sospettati da mettere sotto pressione. Ai partecipanti verrà presentato un caso investigativo originale, ideato interamente dall’equipe dell’OGI. Gli aspiranti detective dovranno ricostruire la verità. Il gioco si svolgerà a squadre ed è previsto un premio finale per i primi tre che risolveranno il caso. Rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di eventi che si svilupperanno nel corso dell’anno con l’obiettivo di rendere il mondo giuridico e investigativo accessibile, stimolante e partecipativo, trasformando ogni incontro in una nuova indagine da risolvere. Si tratta eventi che uniscono divulgazione, formazione e intrattenimento. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria ai numeri 331/9564230 e 329/8133151.