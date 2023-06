Serata di festa alla Chiesa di Lourdes . Mega festa organizzata dal gruppo Agesci Caserta 3 Scoot in collaborazione con Don Antonello ( FOTO)

Caserta. Quella organizzata Venerdi ‘ 9 Giugno 2023 alla Chiesa di lourdes è stata una fantastica serata di festa . E’ innegabile che l’ arrivo di Don Antonello Giannotti nella Parrocchia di via Kennedy ha portato un’ ondata di vento nuovo che è stato accolto dagli abitanti della zona con molto entusiasmo .

Venerdi sera il gruppo di Agesci Caserta 3 Scoot hanno organizzato , in collaborazione con il noto Parroco Casertano , una mega festa proprio nello spazio antistante la Chiesa. C’era di tutto , dai giochi per bambini alla musica passando per la gastronomia. Tantissima la gente presente a testimonianza dell’ amore che i residenti provano per Don Antonello .