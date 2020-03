Serata in onore dei Volontari della Half Marathon di Napoli

Grande serata ,al mitico locale a Soccavo “ Il Grottino “ , una serata , dedicata tutta ,ai Volontari della Napoli City Half Marathon , che sono da sempre e rappresentano per la loro partecipazione ,punto cardine in ogni evento, sia per la crescita e la qualità dell’evento !Impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per far vivere un grande evento: dai i rifornimenti per il runners a quelli che della accoglienza nell’Expo, da quanti accompagnano i top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da vicino quello che significa l’organizzazione di un grande evento sportivo. Questi ,sono i nostri Angeli della Napoli Running e di tutto la organizzazione ,in occasione della 7 edizione , della Mezza a Napoli , chiusa con grande successo , sia di atleti , di pubblico e di consensi ,dalla carta stampata e video Tv .La serata, ben curata ed organizzata da una delle icone della Half Marathon Napoli , Fortunato Varriale, e dalla sua gentile consorte , Elena Mangiapia , hanno accolto i mitici “angeli custodi “ della Mezza di Napoli , per una serata,tutta dedica a loro , fatta di musica e tanti ,prodotti tipici di buona cucina , per chiudere e ringraziarli per la loro “preziosa” presenza e collaborazione, alla half marathon di Napoli ,giunta al settimo anno di vita !