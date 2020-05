Serie A : due settimane di isolamento per calciatori e staff prima della ripresa

Così come in molti immaginavano nel protocollo stilato dal Comitato Scientifico per la ripresa della Serie A, le squadre prima dell’inizio del Campionato dovranno sottostare a 15 giorni in isolamento: nel senso che si praticheranno gli allenamenti e poi tutti subito a casa.

Dopo questi 15 giorni si potrà capire se davvero ci sono le condizioni per tornare a giocare, un protocollo che tutta Europa sta eseguendo in maniera diverse ma che ha come scopo un solo, quello , cioe’, di far tornare in campo i calciatori ma con la sicurezza massima.