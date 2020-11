Serie di furti a Maddaloni. I ladri agiscono in pieno giorno

Ci è appena giunta segnalazione che, nel tardo pomeriggio di ieri, una villa in via Viviani a Maddaloni è stata depredata dai ladri. I proprietari pare fossero usciti per un breve lasso di tempo. A quanto riferitoci, non è il primo furto che avviene in quella zona. In queste settimane è già successo che altri residenti venissero derubati, anche in pieno giorno. La dinamica riportata dei furti fa immaginare che le persone individuate dai malviventi siano spiate nella loro quotidianità e che sappiano perfettamente come introdursi nelle abitazioni.