SERVIZIO CIVILE – ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNE E ASSOVOCE: SARANNO REALIZZATI PROGETTI PRESSO LE BIBLIOTECHE E IL FOYER DEL TEATRO “PARRAVANO”

Il Comune di Caserta e “Csv Assovoce – Associazione per il Volontariato Casertano ETS”

hanno siglato un accordo di partenariato che prevede la realizzazione del progetto di

Servizio Civile “Patto di comunità: il Bene al centro”, afferente al programma “Beni Liberati:

Caserta modello di legalità”. Tale progetto coinvolge i giovani volontari che svolgeranno il

servizio civile, con l’organizzazione di iniziative culturali all’interno della Biblioteca

Comunale “Alfonso Ruggiero” di Via Laviano, la Biblioteca “Tescione” di Largo San

Sebastiano e nel foyer del Teatro Comunale “Parravano”, nell’ambito delle attività del

Caffè Letterario della città di Caserta.

L’obiettivo, quindi, è valorizzare ulteriormente alcuni importanti beni di proprietà comunale,

con un utilizzo condiviso delle strutture, attraverso iniziative ed eventi che, da un lato,

vanno a potenziare l’offerta culturale della città e, dall’altro, consentono ai ragazzi

impegnati nel progetto di servizio civile di poter costruire un importante bagaglio di cultura

e di esperienza.

Centrale nella realizzazione del progetto sarà il Caffè Letterario, collocato nel foyer del

Teatro Comunale “Parravano”, che vede la collaborazione tra il Comune di Caserta e il

Teatro Pubblico Campano. In questa sede ci sarà spazio per incontri, letture,

presentazioni di libri, ascolto di musica, performance artistiche. È intenzione

dell’Amministrazione, poi, in considerazione dei lavori in essere presso la Biblioteca

Comunale “Tescione” e da realizzarsi presso la Biblioteca “Alfonso Ruggiero” di via

Laviano, trasferire presso il Teatro Comunale una parte dei volumi presenti nelle due

biblioteche, oltre all’attività didattica che vi si svolge, al fine di offrire agli studenti e al

pubblico i servizi bibliotecari cittadini.

Per quanto concerne la Biblioteca “Ruggiero”, poi, una volta terminati i lavori di

riqualificazione, attraverso il progetto si lavorerà con l’obiettivo di “aprire” ulteriormente

questo bene alla città, coinvolgendo in maniera ancora più diretta i volontari e gli enti del

Terzo Settore.

“Questo partenariato – ha spiegato l’Assessore al Patrimonio, agli Affari Generali e ai Beni

Comuni, Annamaria Sadutto – rappresenta un atto importante, che consente al tempo

stesso di valorizzare i beni di proprietà comunale e di promuovere un modello virtuoso di

co-gestione, che veda insieme Comune e associazioni del Terzo Settore. Crediamo molto

nel ruolo del servizio civile come strumento di crescita per i giovani e, grazie a questo

accordo con Csv-Assovoce, saremo in grado di dare nuova linfa alle nostre biblioteche e

di contribuire a rendere il Caffè Letterario ancora più ricco di eventi e iniziative”.

“Con questo accordo – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra – garantiamo

un’importante crescita dell’offerta culturale nonché il potenziamento delle attività che si

svolgeranno all’interno delle nostre biblioteche e del teatro. Per i ragazzi è una grande

opportunità: grazie a questa intesa avranno la possibilità di vivere appieno il periodo del

servizio civile, partecipando a iniziative dal grande valore culturale, che li coinvolgeranno

in maniera diretta. Ringrazio le associazioni che hanno condiviso con noi l’idea e sono

certo che insieme potremo realizzare eventi di qualità a beneficio dell’intera cittadinanza”.