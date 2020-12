Sessa Aurunca, al via da questa mattina le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid

Sessa Aurunca – Hanno preso il via questa mattina le vaccinazioni che saranno eseguite tutti i giorni anche di domenica dalle 8.00 di mattina alle 20.00.

Sono state, infatti, effettuate le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid della Pfizer-Biontech in seguito all’arrivo nella giornata di ieri delle prime 3500 dosi.

Scortate dai carabinieri, esse sono giunte ieri pomeriggio presso l’ospedale San Rocco dove sono state prese in consegna.

Fra i primi ad essere vaccinati il personale medico, infermieristico, paramedico di ospedale e strutture di ricovero per anziani. Si proseguirà con i soggetti fragili fino ad interessare, su base volontaria, nei mesi di febbraio e marzo tutta la popolazione aurunca.

“Dovremmo iniziare tra lunedì e martedì per le categorie a rischio – ha dichiarato il vicedirettore sanitario del nosocomio sessano, Antonino Passaro. Il centro per le somministrazioni è efficiente, funziona tutto. Hanno effettuato il sopralluogo anche gli esperti del Ministero che hanno dato l’okay alle somministrazioni. Ricordiamo che il vaccino è una panacea, l’unico modo per uscire dalla pandemia e seppur non obbligatorio invitiamo tutti a vaccinarsi”.