Sessa Aurunca/ Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una casa

Sessa Aurunca – Erano circa le 00,45 quando, nella notte appena trascorsa, il tetto in legno di un’abitazione è stato interessato dalle fiamme. Evacuate le famiglie residenti nello stabile sito in via Campo Felice, località Casamare, all’altezza del caseificio Cilento. Sono occorse diverse ore ai Vigili del Fuoco di Mondragone, una volta giunti sul posto, per poter domare un incendio che aveva assunto vaste proporzioni. Con l’ausilio di un’autobotte proveniente da Aversa ed un’ autoscala inviata da Caserta, le operazioni di spegnimento e della successiva messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte fino alle 5 del mattino.