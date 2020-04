SESTO CASO DI CONTAGIO DI CORONAVIRUS A CAPUA

DI DINO MANZO

Capua 03/04/2020 Il Sindaco di Capua Luca Branco comunica l’aggiornamento Inerente al numero dei contagiati dal covid19 e precisa che gli è stato confermato dall’asl che sono sei le persone contagiate fino ad ora, puntualizzando che l’ultimo contagiato è componente di un nucleo famigliare dove già vi era un assistito per contagio di corona virus, pertanto tranquillizza l’intera cittadinanza che è tutto sotto controllo.

Poi il primo cittadino di Capua annuncia che il modulo per il bonus spesa è stato diffuso sui social pronto ad essere compilato con molta semplicità. Infine IL Sindaco Branco specifica che il bonus spesa e il pacco alimentare distribuito dal centro Caritas di Capua ,sono due cose diverse .A tal proposito appuriamo che fino ad ora sono circa settecento famiglie che ritirano il pacco alimentare dal centro Caritas che riceve i ringraziamenti da parte del Sindaco di Capua per lo straordinario lavoro che fanno tutti i volontari del centro .Alleghiamo copia del modulo per il BONUS SPESA.