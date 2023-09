“SETTEMBRE AL BORGO”: IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DELLE NAVETTE GRATUITE PER RAGGIUNGERE CASERTAVECCHIA

In occasione del festival “Settembre al Borgo”, che si concluderà nella serata di domani, 3

settembre, il Comune di Caserta, in collaborazione con Air Campania, la società

partecipata dalla Regione che si occupa del trasporto pubblico su gomma sul territorio

campano, ha istituito un servizio navetta gratuito che consentirà di raggiungere facilmente

il Borgo di Casertavecchia, per poter assistere agli eventi in programma oggi e domani,

nell’ambito di “Settembre al Borgo” e del festival letterario “Un Borgo di libri”.

Il servizio, in programma oggi, sabato 2 settembre, e domani, domenica 3 settembre,

prevede la partenza delle navette a ciclo continuo dall’area parcheggio del Cimitero di

Caserta e l’arrivo a Casertavecchia, nelle immediate vicinanze della Cappella di San

Rocco, ovvero all’ingresso del Borgo. La prima navetta partirà da Caserta alle ore 18,

l’ultima corsa sarà alle ore 1 di notte e farà ritorno da Casertavecchia verso l’area

parcheggio del Cimitero di Caserta.