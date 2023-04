Sfiorata tragedia in famiglia. Parte un colpo e colpisce il fratello in una natica

Valle di Maddaloni – Una distrazione che poteva culminare in tragedia familiare quella che è accaduta nella serata di venerdì a Valle di Maddaloni. Protagonisti 2 fratelli, N. M. e N. U: il primo stava pulendo in cortile una pistola e gli è partito un colpo. Il proiettile ha colpito in pieno il fratello in una natica. L’uomo è stato subito soccorso e sul posto sono interventi gli agenti del Commissariato di Polizia di Maddaloni che hanno sequestrato munizioni di grosso calibro. Gli uomini del commissariato di Maddaloni diretti dal Dott. Giaquinto hanno informato il magistrato che sta vagliando la situazione. Nella giornata di ieri diverse unità del commissariato coordinati dall’ ispettore Dott. Tagliafierro erano a casa dei fratelli coinvolti per ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione degli eventi.

Intanto 2 uomini sono stati denunciati per detenzione illegale di munizioni e attualmente sono in corso indagini. Il fratello colpito non ha riportato ferite particolarmente gravi.

Foto di repertorio