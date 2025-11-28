Sforza ringrazia i suoi elettori:”Una vita al fianco dei più deboli, il mio impegno continua.”

Elezioni Regionali del 23-24/ Novembre /2025

Da sempre dalla parte dei più deboli, il mio percorso è stato ed è un cammino di coerenza e impegno. La politica deve essere servizio, non privilegio. La mia voce è quella di chi non si arrende e continua a credere che giustizia sociale e dignità siano diritti universali. Il risultato ottenuto a Maddaloni non è solo un dato elettorale: è il segnale che la nostra comunità vuole cambiare. Ringrazio con gratitudine chi ha creduto in me ed in questo progetto, nonostante le difficoltà. Questo risultato è frutto di un impegno collettivo, di una comunità che ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. È ora di unire le forze, costruire massa critica e aprire una fase nuova. Maddaloni ha bisogno di una nuova stagione politica con un progetto chiaro per dare voce a chi non ne ha e costruire un futuro più giusto ed equo per tutti.