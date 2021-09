Sgomberato un canile abusivo grazie all’intervento delle forze dell’ordine di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Pronto l’intervento dei carabinieri forestali di Sessa Aurunca che, insieme ai funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carinola, hanno sgomberato un canile abusivo nell’ex macello di Carinola. Lo stabile era stato occupato abusivamente e grazie ad un blitz da parte delle forze dell’ordine è stato sgomberato.

L’occupazione abusiva è avvenuta da parte dell’associazione animalista “In ricordo di Giusy Russo” ed è stata accertata anche a seguito di un sopralluogo congiunto da parte dei funzionari dell’Asl del Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario di Santa Maria Capua Vetere, dei carabinieri forestali di Sessa Aurunca e dei funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carinola.

A seguito degli accertamenti di rito, è scattata l’ordinanza di sgombero da parte del responsabile comunale del settore Tecnico Giovanni Russo.

Il presidente dell’associazione animalista avrà di tempo appena 5 giorni per lasciare l’immobile in via Annunziata.