SHOCK DOPO IL DELITTO, I FAMILIARI IN CASERMA PER 18 ORE

Le luci di Natale e gli addobbi alle case in via Petrini oggi non hanno sapore di festa. C’è silenzio , e una domanda che tutti si fanno : cosa è successo a Rosy questa notte ? Chi ha ucciso Rosina ? Rosina Cassetti una donna di 78 anni , casalinga , da poco in pensione . Era una donna buona che amava molto il suo giardino e i suoi fiori.

Rosy era nata a Metallica , si era trasferita a Macerata con il marito Enrico Orazi , titolare di Car Commercio, auto ricambi , era andata a vivere al primo piano di una palazzina di via Arcangeli . Lì ha vissuto fino a 25 anni fa , quando si è trasferita nella villetta a Montecassino.

Da circa un anno la figlia Arianna si è trasferita nella villetta con il figlio . Sulla via si interrogano sui rapporti familiari , ci sono voci che non vi fosse una situazione idilliaca , ed era proprio Rosy a parlare di questa situazione .

Rosy aveva delle amiche a Montecassino ed era felice perchè sarebbe andata a pranzo a Natale da due vicini. Lei era sempre una donna sola e così chiamava le amiche . Però poteva solo chiamare ma non ricevere telefonate . L’amica dichiara ” ieri mi è parso strano che non mi chiamasse , almeno per fami gli auguri “.

Un vicino di casa parla di una situazione che era giunta al limite , dice Luca Acciarresi , era una donna buona . A Montecassino Rosy aveva conosciuto due amiche , Carla e Annamaria , la accompagnavano la mattina a fare colazione , trascorrevano del tempo insieme . Amicizie imortanti per la 78enne .

L’ultimo gesto affettuoso della donna , risale ieri alle 11.30 ha portato un po di sugo preparato da lei . Gli amici sono provati , fino a ieri si sono visti , si sono scambiati i regali . E’ stato talmente improvviso .

Restano i dubbi e gli interrogativi , a cominciare da quelli che si pongono gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto ieri sera . I familiari di Rosina hanno detto di aver visto un uomo vestito scuro , entrato in casa per compiere un furto.Un uomo ha legato la figlia e chiuso in bagno il marito di Rosina , hanno raccontato . Entrambi sono tati liberati dal nipote quando è ritornato in casa . Rosina è stata ritrovata morta , senza segni di violenza , l’ipotesi e che sia stata soffocata .

Ieri notte la famiglia di Rosina è stata portata in caserma per essere sentiti su quanto accaduto e sono rimasti per 18 ore dai carabinieri . L’autopsia è stata fissata per domani . Al momento non ci sono indagati .I carabinieri stanno cercando di ricostruire ciò che è accaduto .