shock in ospedale: ha mal di pancia ma è incinta del padre

Brescia. Una storia terrificante, quella verificatasi in provincia di Brescia, dove un padre per anni ha abusato della figlia minorenne fino a quando la ragazzina ha accusato un malore all’addome e, dopo una visita, ha scoperto di essere incinta.

Considerata la sua giovanissima età, che non è stata resa nota, sono state subito avviate le indagini da parte degli agenti della polizia di Stato della Questura di Brescia.

Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, è stato possibile scoprire che il padre avrebbe violentato la figlia ripetutamente.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere Canton Mombello di Brescia dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alla piccola, invece, saranno forniti tutti i supporti psicologici necessari ad affrontare quanto subito.