Show cooking con menu a tema. Museo Campano di Capua, domani, 7 dicembre 2023 ore 10.00

Presso il Museo Campano di Capua si terrà domani, 7 dicembre uno Show cooking con menu a tema con i prodotti tipici del territorio. L’evento è organizzato dall’IRVAT – Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali, organismo associativo che valorizza, tutela e promuove il territorio ed i prodotti agroalimentari campani, con il patrocinio dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Campania, del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, della Provincia, di Caserta, del Museo Campano, del Comune di Capua, dell’ANCI Campania – Associazione regionale dei Comuni della Campania, della Pro loco di Capua, dell’Associazione Cuochi di Caserta, dell’AIS Campania – Associazione italiana sommelier Campania, sezione di Caserta, dell’Associazione Flumen Felix, dell’Azienda Fatto di Natura.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Ciro Costagliola, presidente dell’IRVAT, seguiranno i saluti delle autorità: Gianni Solino, direttore del Museo Campano, Loredana Affinito, consigliere comunale di Capua, Davide Del Pozzo, presidente della Pro Loco di Capua, Carlo Marino sindaco di Caserta e presidente dell’ANCI Campania e Nicola Caputo, Assessore regionale all’Agricoltura.

Le testimonianze saranno portate da Rosa Pepe, Crea Orticoltura di Pontecagnano, Pietro Iadicicco, delegato AIS Caserta e Gaetano Bellofatto, imprenditore custode del melone di Capua.

L’evento vedrà quindi l’esibizione degli chef dell’Associazione cuochi di Caserta che si impegneranno in una performance culinaria di preparazione di piatti che avranno come ingredienti i prodotti tipici del territorio ed il melone di Capua, arricchiti dalla presentazione, preparazione, racconto della tradizione e storia dei prodotti.

Il territorio Campano da sempre vanta antiche tradizioni che traggono forza e valore dalla sua cultura rurale, offre un ampio ventaglio di eccellenze enogastronomiche che si inseriscono in un contesto di antiche memorie che si tramandano da generazioni. Tradizioni legate alla cultura contadina delle popolazioni locali, in un territorio, orgoglioso delle tipicità dei propri prodotti, ricco di tesori culturali, archeologici e della tradizione enogastronomica senza pari.

I prodotti che saranno presentati in una vetrina appositamente allestita nella splendida cornice del Museo Campano, sono il melone di Capua (melone rognoso), il carciofo capuanella olivastra, il carciofo capuanella nera, l’olio di Corniola, il peperoncino di fiume, la mozzarella di bufala campana DOP ed i vini DOC campani ed utilizzati dagli chef per la preparazioni dei loro piatti.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le realtà produttive agricole e la ristorazione di qualità del territorio.