Show must go on: il covid non ferma il cabaret che si sposta dal teatro ai social

C’era una volta, in un anno indefinito, in una Repubblica Democratica Monarchica, un Re eletto dal Popolo che chiuse tutti in casa per salvaguardare la nazione dal” Pericoloso Sconosciuto Virus”. Tutto si faceva in casa: si lavorava, si mangiava, si fischiava…”

Sembra l’incipit di una fiaba contemporanea, e , in effetti, un pò lo è. Se i sipari restano ancora chiusi e le luci della ribalta spente, la fortuna di vivere nel 2020 è di essere interconnessi perennemente e di avere a disposizione piattaforme social che ci consentono di rimanere in contatto nei modi più disparati. E questi artisti hanno fatto di necessità virtù. Dopo aver sperimentato, durante il primo lockdown, format tematici di intrattenimento, oggi ritornano con un vero e proprio cabaret via social dal titolo LOCKDOWN CABARET. La pagina facebook di riferimento è https://www.facebook.com/lockdowncabaretna/.

LOCKDOWN CABARET è un format ideato da Francesco Spera.

Dal 02 novembre, alle ore 18.00, tutti i martedì e venerdì, sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/lockdowncabaretna/ su le pagine Facebook degli attori del cast, su Instagram ed il canale You Tube collegato andranno in onda le avventura di cinque cittadini/sudditi di questa Repubblica Democratica Monarchica chiusi in casa.

L’ idea nasce per dare voce e solidarietà a tutti gli artisti e lavoratori dello spettacolo che in questo anno hanno visto drasticamente ridotto il loro lavoro e per sdrammatizzare sul momento che stiamo vivendi, cercando di portare un sorriso a tutto il pubblico rimasto a casa completamente a gratis. È proprio nei momenti più bui che occorre sorridere, non per essere futili ma per guardare ottimisticamente la vita è mettere in campo tutte le forze

positive scaturite dalla risata.

Di seguito il cast:

Francesco Spera Spettacolo: Attore teatrale, cinematografico e televisivo-Allievo di Corrado Taranto-Vincitore Premio Toto’ di Cabaret-Clownterapeuta-Leader e Ambasciatore di Yoga della Risata-Regista ed autore-Premi Artistici by Provincia di Napoli, Turismo, Radiofonici e Comunali-Corso di presentatore con Corrado Tedeschi-Maestro di ballo CONI

Gianni Martone: Attore e cabarettista-Animatore nei villaggi turistici-Co-fondatore del trio I Coyotes-Co-Fondatore della compagnia Il Teatro degli Assurdi e del duo comico Elmo&Scipio-Cantante e chitarrista di posteggia e macchietta (Lazzaro Felice)-Mago Clown (Spiringuacchio)

Pasquale Rea: Attore teatrale, televisivo e cinematografico-Autore-Vincitore premi letterari-Presentatore-Cantante-Performer

Giuseppe Loffredo: Attore-Scrittore-Regista-Scenografo-Costumista

Fabio Orbitello: Attore-Autore-Regista-Cabarettista-Co-Fondatore della compagnia Il Teatro degli Assurdi e del duo comico Elmo&Scipio.

Non ci resta che segnare l’appuntamento e regalarsi una serata in spensieratezza!