Si accende il Natale anche a Piazza Vanvitelli e via Mazzini

Caserta. I più polemici avevano già notato che per le vie del Centro Storico della città, i commercianti in alcune strade, come nel caso di Via San Carlo, hanno provveduto a creare l’atmosfera natalizia, installando luminarie e creando eventi per famiglie, la Camera di Commercio ha installato l’albero di Natale, come ogni anno, in Piazza Dante, e alcune zone erano rimaste scoperte.

A tali vuoti ha provveduto l’Amministrazione Comunale che ha investito ,tramite L’ assessorato spettacoli ed eventi del quale e’ referente Emiliano Casale, una somma di denaro per garantire l’illuminazione natalizia anche a Piazza Vanvitelli e Via Mazzini. L’iniziativa e’ parte integrante di un progetto che per il prossimo anno, vedrà’ l’amministrazione comunale pronta a tendere una mano alle attività commerciali del centro della città.

L’idea, fortemente sostenuta dall’Assessore Emiliano Casale , di sopperire al vuoto di quelle strade rimaste scoperte dalle luminarie, permetterà, alla magia natalizia di accompagnare gli eventi che si terranno al Teatro Comunale Parravano, per tutto il periodo delle festività.