Si accendono i motori, parte l’avventura della Normanna Aversa Academy: la preparazione inizia in piscina

E’ tutto pronto per il via della nuova stagione della Normanna Aversa Academy. tutti gli atleti a disposizione di coach Giacomo Tomasello si sono ritrovati ad Aversa lo scorso 31 Agosto ad Aversa per tutti gli scrupolosi controlli anti-Covid così come richiesto dal Ministero della Salute e dai protocolli Fipav.

A seguire gli atleti anche nei primi giorni di piscina (al Free Time di Parete) ci sarà il preparatore atletico Alessandro Micheloni, professionista di Latina che collabora con Andrea Pozzi, preparatore del Cisterna di SuperLega, con test anche sul campo di beach volley. Farà parte del progetto anche Enzo Tonziello che ha alle spalle una notevole esperienza e che sarà parte integrante di un gruppo, quello normanno, che è pronto a regolare nuove emozioni sia con la Serie A3 che con le formazioni giovanili. Tutte le indagini strumentali mediche saranno affidate al dottor Carlo Liguori che ha creduto fortemente nella Normanna Aversa Academy mettendo a disposizione il suo centro.

Hanno risposto all’appello i palleggiatori Manuel Alfieri, Renato Ricco e Carlo Del Piano; i centrali Gianluigi Simonelli, Francesco Fortes, Stefano Diana, Giuseppe Bonina e Gennaro Esposito; gli schiacciatori Roberto Bongiorno, Arthur Darmois, Mauro Sacripanti, Davide Cester e Manuel Conte; e i liberi Gabriele Calitri e Luca Mignone. La società poi comunicherà nei prossimi giorni i primi allenamenti al PalaJacazzi.