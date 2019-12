Si chiama Mohamed Boulhaziz il commerciante di Maddaloni morto schiacciato da un albero a Napoli

MADDALONI – Il maltempo che sta flagellando l’Italia ha mietuto la prima vittima della giornata: si chiamava Mohamed BUOLHAZIZ, 62enne, l’uomo che all’alba di domenica, 22 dicembre 2019, è morto schiacciato dalla caduta di un albero mentre era a Napoli per la sua attività. L’impatto mortale è avvenuto intorno alle ore 7:00 in via Nuova Agnano a Napoli, proprio alla periferia occidentale della città.

L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La vittima era presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano, risiedeva a Maddaloni e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.



Alberi sono finiti anche sul tracciato della tangenziale, per fortuna senza travolgere auto in transito. Le forti piogge che si sono abbattute sulla provincia dalla mattinata di ieri hanno causato ingenti danni. Disagi anche nel resto della provincia a causa dei numerosi alberi abbattuti dal maltempo. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverli. Numerosi anche gli allagamenti e smottamenti con acqua e fango che hanno invaso le strade.