Si chiude con un derby l’anno solare 2023 per la Paperdi Caserta che domani sera, sabato 23 dicembre, al palaJacazzi di Aversa ospita il quintetto della Geko Sant’Antimo alla ricerca di quella svolta stagionale attesa da tempo da parte del club bianconero. Il quintetto partenopeo rappresenta, però, un avversario scomodo da affrontare, impegnata, com’è, nella lotta per l’accesso ai playoff da cui è distante solo due lunghezze. I napoletani, infatti, vengono dal netto successo ottenuto a spese del Cassino (81-66) e possono vantare 14 punti in classifica, frutto di sette vittorie ed otto sconfitte.

Sul confronto con la Geko S. Antimo, il pensiero dello staff tecnico bianconero è esplicitato dal senior assistant, Maurizio Bartocci: «è proseguita in tutta la settimana la nostra preparazione per la partita di domani sera, dove dobbiamo cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto di positivo nell’ultima trasferta di Livorno. I ragazzi – continua il tecnico bianconero – stanno lavorando con grande voglia e con il desiderio di dare una soddisfazione a tutta la città ed alla proprietà prima delle festività di Natale. Sicuramente la partita di domani sera sarà una gara molto difficile perché Sant’Antimo è una squadra che ha un mix di esperienza e gioventù importante, con giocatori molto determinanti, a partire da Carlo Cantone, un giocatore che continua a fare la differenza. La nostra – conclude Bartocci – sarà una partita di voglia, di intensità e soprattutto di collaborazione, nel senso che la squadra dovrà ancora di più costruire insieme il tiro, il gioco e cercare di portare a casa finalmente due punti che, per quanto stiamo facendo in allenamento, crediamo di meritare».»

Il confronto tra la Paperdi Caserta e la Geko Consulting Sant’Antimo sarà diretto da Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (BA). Tutto napoletano il tavolo degli ufficiali di gara con Bruno Senese (segnapunti), Alfonso Laudati (cronometrista) e Laura Barone (addetta ai 24”)

La sedicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale si aprirà stasera alle 21.00 con Npc Rieti Sporthub – Logiman Crema e Rimadesio Desio – Brianza Casa Basket 2022; domani alle 18.00 Del.Fes Avellino – Gema Montecatini, Paffoni Omegna – Solbat Piombino, Alberti e Santi Fiorenzuola – Bakery Basket Piacenza e Banca Popolare del Cassinate – Virtus Arechi Salerno; alle 20.30, oltre a Paperdi Caserta – Geko Sant’Antimo, il calendario prevede le gare: Fabo Montecatini – Caffè Toscano Livorno, Akern Livorno – Sae Scientifica Legnano.

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Questa la classifica: Fabo Herons Montecatini 24, Akern Libertas Livorno, Gema Montecatini, Caffè Toscano Pielle Livorno 22, Solbat Piombino, Logiman Pall. Crema 18, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Paffoni Fulgor Omegna 16, Geko PSA Sant’Antimo, Bakery Basket Piacenza, SAE Scientifica Legnano, BPC Virtus Cassino 14, Del Fes Avellino, Fiorenzuola Bees, Rimadesio Desio, 12, NPC Rieti 8, Virtus Arechi Salerno 7*, Paperdi Caserta 2.

* tre punti di penalizzazione