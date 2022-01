Si lancia dalla finestra di casa e muore in ospedale

Teano. Oggi, 07/12/2022, Lorenzo Aversano, sessantenne residente in Viale Italia a Teano, ed impiegato in una scuola del paese, si è lanciato dalla finestra del bagno del suo appartamento, poco dopo le 14, facendo un volo di circa 5 metri.

Le condizioni non sembravano essere tanto gravi, nonostante lo schianto al suolo, ma dopo circa 4 ore di agonia, presso l’ospedale di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, i tentativi di salvarlo sono stati inutili.

Lorenzo questa sera si è spento e la salma è stata messa a disposizione dei familiari, in quanto per il Magistrato è apparso chiaro l’intento di togliersi la vita e non ha ritenuto opportuno disporre ulteriori esami sul corpo della vittima.