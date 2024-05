Si parla di PACE con Michele Santoro a Caserta.

Buonasera, in allegato il comunicato stampa relativo all’incontro di mercoledì con Michele Santoro. Attendo riscontro di pubblicazione.

Grazie per la collaborazione e buon lavoro

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì arriva a Caserta Michele Santoro

Caserta – Non poteva mancare nel capoluogo di Terra di Lavoro un incontro con Michele Santoro, che da settimane, con le sue parole proibite, sta girando in lungo e in largo la penisola per chiedere agli elettori un voto utile, il voto per la PACE, il voto contro la GUERRA.

Questa infatti è una delle parole d’ordine del movimento trasversale che Michele Santoro ha fondato con Raniero La Valle e con il quale si presenterà alle prossime elezioni europee.

PACE, TERRA e DIGNITA’ è nato proprio per gridare forte e chiaro STOP a tutte le guerre che stanno devastando il nostro pianeta in maniera irreversibile.

Mercoledì 29 maggio sarà l’occasione anche per i cittadini di Caserta e provincia di poter incontrare Michele Santoro.

L’appuntamento è alle ore 17.30 a Caserta al Circolo Nazionale di piazza Dante. L’ingresso, da via Mazzini, è libero.



Alle ore 21.00, Michele Santoro, con Piergiorgio Odifreddi, Pino Arlacchi, Noor Shihadeh e Domenico Ciruzzi sarà a Napoli al teatro Sannazzaro in via Chiaia.