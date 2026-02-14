Si rafforza la prevenzione degli illeciti ambientali.

Il Commissario Prefettizio, dott. Biagio Del Prete, con la deliberazione n. 10 del 2 febbraio 2026 ha impartito una direttiva al Comandante della PM per l’istituzione di un Nucleo Ambientale dedicato all’interno del Corpo di Polizia Municipale.

Tale decisione scaturisce dalla volontà del Comune di Marcianise di rafforzare le attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti ambientali attraverso una unità operativa dedicata, che possa operare in sinergia con gli uffici comunali competenti, le autorità sanitarie e le altre forze di polizia e si inserisce nell’alveo della nuova normativa in materia introdotta dal D.L. n. 116/2025, convertito in Legge 147/2025, noto anche come Decreto “Terra dei Fuochi”, che impone una intensificazione delle attività di controllo e contrasto in materia di rifiuti e delle attività sanzionatorie.

Il nuovo reparto della Polizia municipale avrà il compito di vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti, di contrastare l’abbandono dei rifiuti e la creazione di discariche abusive, nonché il compito di vigilare sul rispetto delle norme ambientali e sanitarie ed avviare una attività di educazione e sensibilizzazione in materia di tutela ambientale, in collaborazione con ARPA, Asl e antri Enti competenti.

La direttiva del Commissario Prefettizio demanda al Comandante della Polizia Municipale la definizione degli aspetti organizzativi del nuovo nucleo ambientale, attraverso l’individuazione del personale da assegnare pari ad almeno due unità, nonché la predisposizione di eventuali piani operativi.