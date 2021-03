Si ribalta mentre è alla guida della vettura a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – N.G. un 52enne di Sessa Aurunca, perde il controllo della propria vettura e si ribalta finendo nel terreno adiacente. Il tutto è avvenuto ieri sulla Strada Provinciale 14, in direzione Roccamonfina, a Ponte, frazione di Sessa Aurunca.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite se non tanto spavento.

Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo utilizzando il portellone posteriore. Una volta all’esterno ha allertato i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.