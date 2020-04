Si Teverola onlus: doposcuola on line gratuito per gli allievi teverolesi

Teverola– In questo particolare momento di emergenza, l’Associazione Si Teverola Onlus risponde ai bisogni della comunità, erogando i propri servizi alle esigenze delle persone in difficoltà.

Con l’attivazione di un doposcuola online siamo vicini, in particolare, ai ragazzi e alle ragazze di #Teverola che frequentano le scuole secondarie di primo grado.

Il nuovo servizio si avvale della partecipazione dei giovani volontari del Servizio Civile Teverola che in veste di tutor dell’apprendimento si collegano con gli allievi che ne faranno richiesta per effettuare delle lezioni a distanza.

Questa modalità, on line, prevede l’attivazione di un’applicazione attraverso la mail del genitore che effettua l’iscrizione al servizio, e consente di lavorare a distanza su una piattaforma online, sicura e chiusa, a cui ogni allievo può accedere mediante chat o videochiamata, il tutto a distanza ed in fascia oraria stabilita, dalle 15.00 alle 20.00 per sessioni di 40 minuti, per ogni lezione, dal lunedì al venerdì.

Con questo servizio l’associazione mette in campo un intervento specialistico in cui gli operatori online impiegano specifici strumenti compensativi e mantengono un atteggiamento di accoglienza e ascolto attivo nei riguardi dei ragazzi. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere alla mail [email protected] o contattare il telefono amico 3384721845