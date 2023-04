Si torna a correre in città con il Trofeo “Città di Maddaloni”

Domenica 30 aprile il podismo per le strade delle città: “Trofeo Città di Maddaloni”.

Ritorna l’evento che racconta e conserva la festa negli occhi e nel cuore

Dopo tre anni di assenza Maddaloni rivive per le strade della città il Podismo, sport esageratamente esploso nell’ultimo decennio per i suoi aspetti fondamentali e per l’armonia che riesce a dare. Le cronache sportive ricordano il Trofeo che porta il nome della città. In particolare l’organizzazione dell’A.S.D. Amici del Podismo – Maddaloni è nota nell’ambiente per la maestria organizzativa, per la buona accoglienza, per la grande educazione e sportività verso i podisti in gara e per il valore sportivo. Anche per questa 21° edizione in Piazza della Vittoria sono attesi oltre 500 partecipanti uniti per un “Podismo Insieme”; l’evento si svolge con l’egida dell’OPES Italia e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la distanza dei 10 km sarà data alle ore 9:00. Il percorso di gara, tecnico per i suoi saliscendi e per la parte pianeggiante toccherà in prevalenza la parte del centro storico di Maddaloni e prima della partenza si reciterà la preghiera del sportivo inno molto significativo. La ventesima edizione del 2019 nelle pagine dell’albo d’Oro si addizionarono i nomi dell’atleta mezzofondista classe 76 Francesco Di Puoti 33’30” il tempo impiegato è quello di Martina Amodio atleta portacolori della società Stufe di Nerone. Programma e Regolamento in Camelot Sport.