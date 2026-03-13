Questa sera 13 marzo 2026 alle ore 21:00 non si può mancare, perché ci saranno ospiti davvero eccezionali all’evento in diretta sul canale YouTube dell’Associazione Lattanino Cupolino. La Vice Presidente D.ssa Nicoletta Iannascoli introdurrà il relatore Adriano Gaspani, archeoastronomo, e condurrà l’intervista con l’astrofisico Giovanni Covone, Direttore Scientifico dell’ALC e Presidente della SIA, Società Italiana di Astrobiologia. Si dà il via al primo incontro di una lunga serie in cui si affronteranno grandi domande della scienza, ma cercando di raccontarle in modo semplice e comprensibile a tutti. Si parte da una delle domande più affascinanti che l’umanità si pone da secoli: siamo soli nell’Universo? Quando sentiamo questa domanda, spesso nella nostra mente compare subito un’immagine cinematografica: gli alieni. Ma la scienza non parla di questo. L’astrobiologia studia qualcosa di molto più profondo, ovvero come nasce la vita, come evolve e se le condizioni per la vita possano esistere anche altrove nel cosmo. Ed è proprio da qui che inizierà il viaggio di questa sera con l’Associazione Lattanino Cupolino.