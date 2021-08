Sics, i bagnini – eroi della Scuola Italiana Cani Salvataggio traggono in salvo 14 persone

La Scuola Italiana Cani Salvataggio si rende ancora una volta protagonista con i suoi bagnini – eroi, di una nuova operazione di soccorso, dopo quella condotta nelle acque del mare di Palinuro, frazione di Centola (Salerno) dove, non più di tre settimane fa, è stata portata in salvo – mentre veniva trascinata a largo dalle forti correnti – una ragazza di 15 anni. Sono quattordici le persone che i cani bagnino hanno salvato a seguito dell’intervento di domenica 8 agosto, nel tratto di litorale compreso tra la cosiddetta Spiaggia dell’Angolo e il Lido Altamarea, a Sperlonga (LT). Dalla vicina postazione di sicurezza Sics, raggiunta da una ragazza che si trovava sul litorale per dare l’allarme, è scattata intorno alle 16:00 l’ operazione di soccorso, durata 20 minuti, per condurre in salvo ben tre famiglie, con otto bambini dai 6 ai 12 anni di età, che si erano portate a circa 100 metri dalla riva, dove non riuscivano più a ritornare dopo il repentino ingrossarsi del mare le cui onde avevano sbalzato fuori dai gonfiabili alcuni componenti del gruppo, allontanatosi a bordo di materassini, canotti e una tavola da surf. Centinaia le persone nel frattempo radunatesi sul tratto di spiaggia per assistere al tempestivo soccorso prestato da tre unità cinofile, i cui intrepidi bagnini, i Labrador “Eros, Mya e Mira” di 4, 7 e 5 anni, sono stati accolti con applausi e parole di gratitudine dopo aver effettuato più viaggi per riportare tutti sani e salvi sulla terraferma. Ad esprimere il proprio ringraziamento per l’intervento, lungo e complicato, anche il primo cittadino di Sperlonga, Armando Cusani, che ha dichiarato: “Complimenti a questi eroi a quattro zampe e ai loro conduttori per questa complessa operazione. Sono sempre più convinto che la scelta dell’amministrazione comunale di implementare la sicurezza dei bagnanti grazie alla presenza dei cani bagnino, sia stata una scelta giusta. E questo intervento su un tratto di spiaggia particolarmente affollato lo conferma”.