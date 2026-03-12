Sicurezza integrata in Terra dei Fuochi

Pastorano (Ce), 12 marzo 2026. Nell’ambito dell’operazione “Terra dei Fuochi”, è stata condotta, nei giorni scorsi a Pastorano (CE), un’attività congiunta tra Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Provinciale e Municipale per il contrasto di attività illecite e la prevenzione dei reati ambientali.

I controlli hanno portato all’identificazione di diverse persone, con l’irrogazione di importanti sanzioni amministrative e al sequestro di un’area di duemila metri quadrati, sulla quale insisteva un’attività commerciale illecita del luogo.

I responsabili sono stati fermati, nonostante il tentativo di fuga, grazie ad un veloce intervento dei militari, seguito dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria.

Queste azioni sinergiche tra Esercito, Forze di Polizia e autorità locali confermano la presenza dello Stato nel contrasto ai fenomeni dell’illegalità e ai reati ambientali, a favore dei territori e della collettività.