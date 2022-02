Siglata convenzione tra la Scuola di Commissariato di Maddaloni e la Confartigianato di Caserta.

Maddaloni – La Confederazione Nazionale Artigiani, circoscrizione Regione Campania, ha dato la propria disponibilità a predisporre il mod. ISEE per il personale militare e civile di questa Scuola ivi inclusi i familiari.

In particolare la predetta Confederazione è disponibile al ritiro della documentazione necessaria per la compilazione del mod. ISEE (elenco in allegato) e alla successiva consegna presso le nostri sedi del Mod.ISEE debitamente compilato.

Il personale che intende aderire può in ogni caso recarsi presso la sede della Confederazione Artigiani in Caserta oppure concordare sempre con la predetta Associazione altre tipologie di modalità.

Si precisa che il predetto servizio è a titolo prettamente gratuito e le adesioni sono su base volontaria.

Ciò premesso ciascun Capo Ufficio e Cti di BTG devono comunicare al Nucleo PI ([email protected]) i nominativi del personale che intende aderire a tale iniziativa e i referenti dell’attività. Successivamente sarà cura del Nucleo PI comunicare ai referenti di ciascun Ufficio e dei BTG le modalità e i nominativi della Confederazione Artigiani a cui rivolgersi.