Dopo il grande successo registrato al debutto dello scorso dicembre, SIK-SIK, l’artefice magico torna a riempire a gennaio il Qua…si Teatro – Antonio Allocca di San Nicola La Strada. Le nuove date dello spettacolo targato FSSL hanno fatto segnare ancora una volta il tutto esaurito, confermando l’affetto del pubblico per uno dei testi più divertenti di Eduardo De Filippo.

La celebre “zoza di giochi in due tempi”, tra le opere più amate dallo stesso Eduardo e ultima da lui interpretata prima dell’addio alle scene, viene proposta in un’edizione nuova, insolita ma sempre dichiaratamente comica, più vicina al teatro di Scarpetta che al successivo Eduardo.

Sul palco Domenico Palmiero, irresistibile nei panni di Sik Sik, affiancato dai suoi maldestri assistenti interpretati da Antonio Lippiello, Clementina Gesumaria e Alberto Tortora, con la partecipazione di Michele Sparaco. Una commedia brillante, senza tregua, che richiede energia, tempi comici serrati e grande affiatamento: qualità che la compagnia ha dimostrato pienamente, trascinando il pubblico in una serata di risate fragorose.

La compagnia in questo mese ha portato in scena con successo La Valigia sul letto, di Eduardo Tartaglia e sono previste nuove date per UNA TRAGEDIA REALE, spettacolo vincitore del Festival Nazionale di Teatro “Di scena a Fasano” in Puglia, che tornerà in scena proprio al Qua…si Teatro il 21 e 22 febbraio.

Crediti artistici e tecnici

Assistente alla regia: Giovanni Del Prete

Direttrice di scena: Iris Golino

Costumi: Serena Ascione

Realizzazione scene: Giovanni Santonastaso per MC Passione Legno

Scenografia: Domenico Palmiero

Direttore di produzione: Nunzio Tedesco

Assistente di scena: Valentina Del Prete

Disegno di copertina: Serena Ascione

