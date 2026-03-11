Sindacati in prefettura per gli appalti esternalizzati dell’ASL Caserta

COMUNICATO STAMPA

Caserta, 11 marzo 2026. Positivo tavolo di confronto ieri in Prefettura tra l’USB e l’ASL di Caserta sulla possibile stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto Cooperativa OSA.

“Abbiamo fatto un deciso passo in avanti verso l’unico obiettivo realmente concreto per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto ASL di Caserta che assistono persone malate o non autosufficienti “, afferma Marco Sansone della USB.

“È necessario superare le esternalizzazioni ed il continuo affidamento ai privati di un servizio tanto importante e delicato, dando sicurezza occupazionale e dignità a chi si occupa dei bisogni primari dei pazienti, e su questa nostra richiesta abbiamo constatato la disponibilità dell’ASL di Caserta, con cui ci rivedremo già ad inizio aprile per monitorare il processo di internalizzazione di unità e mansioni attualmente alle dipendenze dell’appalto, in scadenza il 15 maggio prossimo, che, con tutta probabilità, intanto verrà prorogato.” – continua Sansone.

“Il core business dell’azienda sanitaria, come è giusto che sia, non può più vivere di incertezza e precariato, soprattutto in una regione in cui le difficoltà del mondo del lavoro e del diritto alla salute vivono criticità storiche, anche per questo, qualora non fossero mantenuti gli impegni, siamo pronti a riaprire la vertenza al fianco di lavoratori ed utenti del servizio – conclude Sansone.”