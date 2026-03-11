SindacaleLavoroSanità

Sindacati in prefettura per gli appalti esternalizzati dell’ASL Caserta

USB richiede la stabilizzazione dei lavoratori della cooperativa OSA

Di Redazione

COMUNICATO STAMPA

Caserta, 11 marzo 2026. Positivo tavolo di confronto ieri in Prefettura tra l’USB e l’ASL di Caserta sulla possibile stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto Cooperativa OSA.

“Abbiamo fatto un deciso passo in avanti verso l’unico obiettivo realmente concreto per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto ASL di Caserta che assistono persone malate o non autosufficienti “,  afferma Marco Sansone della USB.

“È necessario superare le esternalizzazioni ed il continuo affidamento ai privati di un servizio tanto importante e delicato, dando sicurezza occupazionale e dignità a chi si occupa dei bisogni primari dei pazienti, e su questa nostra richiesta abbiamo constatato la disponibilità dell’ASL di Caserta, con cui ci rivedremo già ad inizio aprile per monitorare il processo di internalizzazione di unità e mansioni attualmente alle dipendenze dell’appalto, in scadenza il 15 maggio prossimo, che, con tutta probabilità, intanto verrà prorogato.” – continua Sansone.

“Il core business dell’azienda sanitaria, come è giusto che sia, non può più vivere di incertezza e precariato, soprattutto in una regione in cui le difficoltà del mondo del lavoro e del diritto alla salute vivono criticità storiche, anche per questo, qualora non fossero mantenuti gli impegni, siamo pronti a riaprire la vertenza al fianco di lavoratori ed utenti del servizio – conclude Sansone.”