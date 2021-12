Sindaco cosa fai?. Italia Viva : gesto di brutta Politica

Riceviamo e pubblichiamo nota scritta di Paolo Scialdone ( Italia Viva)

”Sindaco che stai facendo? Gesto squallido di brutta politica. Hai paura di Pamela? Il sindaco di Teano decide di dimettersi con un comunicato nel quale dice tutto e niente quasi, anzi senza quasi, come a nascondersi dietro un dito dalla sua mala amministrazione soprattutto in un momento delicato come quello delle elezioni provinciali. Sarà uno squallido giochetto politico contro la leader di Italia Viva Pamela Frasca? Troppa paura e risentimento portano ad essere ciechi ed in politica bisogna avere visione e, Pamela ce l’ha a differenza sua, caro sindaco. Ora più che mai Italia Viva è vicina a Pamela Frasca sostenendola, insieme agli altri nostri candidati in lista in questa competizione elettorale che, nonostante questi giochetti di vecchia politica, la vedrà come sempre trionfare da protagonista”

Paolo Scialdone assemblea nazionale Italia Viva