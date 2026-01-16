SINDACO DIMISSIONARIO, GOLINO (PSI): “SVENDUTO IL FUTURO DELLA CITTÀ DI MARCIANISE”

“Oggi siamo costretti ad assistere a una pagina triste, scritta da chi ha trasformato il dibattito politico in una guerra di potere personale, portando Marcianise e i suoi cittadini nella direzione dello spettro dell’ennesimo commissariamento”. A dichiararlo è il Dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano Giuseppe Golino, dopo che il sindaco Antonio Trombetta ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni.

“La Sezione cittadina di Avanti Campania PSI, con fermezza e determinazione, prende le distanze da ogni tipo di partecipazione ai tavoli politici di recente costituzione scegliendo di non essere mai presente – aggiunge Golino – Chiunque lo abbia fatto ha rappresentato se stesso e non la comunità socialista marcianisana”.

“Chi agisce per interesse personale – conclude il Dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano – chi antepone il proprio ego alla responsabilità collettiva, chi danneggia un progetto politico solo perché non ne può controllare la direzione, ha svenduto il futuro della città di Marcianise e della nostra provincia”.