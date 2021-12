Sindaco trovato morto all’interno dell’ente comunale

Alfredo Pierpaolo Salerno, il sindaco di Fallo (comune in provincia di Chieti), è deceduto improvvisamente mentre si trovava nel suo ufficio in municipio. Come spiega Il Messaggero, l’uomo, 55 anni, con ogni probabilità è stato colto da un malore, spegnendosi sul posto di lavoro.

Salerno avrebbe accusato un infarto, che non gli avrebbe lasciato scampo, e si sarebbe accasciato sulla sua scrivania.

A trovare il suo corpo senza vita è stata una signora delle pulizie che, impegnata in altri uffici, ha sentito dei lamenti ed è subito corsa nell’ufficio del primo cittadino, rinvenendolo morto.