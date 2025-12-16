Sinergia tra scuola ed enti per arte e cultura nel capoluogo

“Arte e Cultura tra le Strade di Caserta”, questo il titolo del progetto promosso dal liceo artistico ‘San Leucio’, Confcommercio e il comitato ‘Vivibilità cittadina’, in programma sabato 20 dicembre dalle ore 16,30 alle 20 nel centro storico. Installazioni, laboratori d’arte, sfilate di moda, esibizioni musicali animeranno largo San Sebastiano, via Mazzini, via Mazzocchi e via Ferrante per accendere i riflettori sull’interazione tra arte, cultura e territorio. ‘Il Giardino Fantastico’ con le sue ninfe e tante altre figure mitologiche si aggireranno tra i vicoli della città per valorizzare la rigenerazione urbana e culturale dei luoghi e al tempo stesso per evidenziare il talento degli studenti.

‘Il liceo artistico ‘San Leucio’ – spiega la dirigente scolastica, Imma Nespoli – è un vero e proprio polo culturale che promuove la creatività giovanile fornendo ai suoi allievi un palcoscenico diretto sul territorio e divulga la propria offerta formativa mostrando concretamente alla comunità le qualità, le competenze e l’eccellenza sviluppate dagli studenti. Al tempo stesso però intende sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo e sull’importanza dell’arte e della cultura creando momenti di incontro e scambio con la comunità locale. Le performance metteranno in evidenza infatti il forte legame esistente tra l’arte contemporanea e l’architettura storica con l’intento di riqualificare, seppure in via temporanea, gli spazi pubblici. Alcune installazioni resteranno infatti esposte in città anche nelle prossime settimane per poter essere ammirate anche da visitatori e turisti’. Le strade coinvolte sono peraltro quelle a ridosso della Reggia vanvitelliana, note quasi esclusivamente per la movida notturna: ‘Le stradine del centro interessate dalla movida – fa notare Maria Russo, coordinatrice di Confcommercio Caserta – sono naturale ubicazione di locali di ristorazione, somministrazione ma anche di negozi di souvenir e laboratori di arte. Trovandosi a ridosso del Monumento vanvitelliano sono di immediata disponibilità da parte dei turisti, occorre quindi creare una attrattiva per far sì che siano visitabili anche di giorno, in modo che le attività presenti vengano messe in condizione di diversificare la propria offerta e gli orari di apertura. Il progetto realizzato con il liceo ‘San Leucio’, che prevede anche installazioni d’arte permanenti, va proprio in questa direzione’. ‘Questo progetto – commenta infine il presidente di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – è un esempio concreto di collaborazione tra scuola, associazioni, commercianti e cittadini. Si tratta di una iniziativa che restituisce centralità al centro storico, trasformandolo in una galleria d’arte a cielo aperto, dove la creatività dei giovani dialoga con la storia e l’identità della città. Il Liceo Artistico si conferma un importante polo culturale, capace di valorizzare il talento delle studentesse e degli studenti e di aprirsi al territorio. Per Confcommercio la cultura è uno strumento fondamentale di rigenerazione urbana e di sviluppo economico: un centro storico vivo, animato da eventi di qualità, è un valore per tutta la comunità. Ringrazio il Liceo Artistico “San Leucio”, il Comitato Vivibilità cittadina e i commercianti coinvolti, con l’auspicio che iniziative come questa possano diventare appuntamenti stabili per una Caserta sempre più viva, attrattiva e partecipata’.