“Sirene, sciantose, malafemmene”: un viaggio tra storia e modernità”

Napoli, ieri sera 17 nov. – Un omaggio potente, ironico e appassionato alla figura femminile nella musica napoletana. Il Teatro Augusteo ha ospitato l’unica data partenopea di “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, il recital musicale scritto da Federico Vacalebre e diretto da Carlo Cerciello. Protagonista assoluta Monica Sarnelli, che ha offerto al pubblico una versione completamente rinnovata dello spettacolo. Il recital si presenta come una denuncia netta delle contraddizioni patriarcali insite nella tradizione melodica napoletana, celebrando al contempo la forza, la passione e la “veracità” delle sue donne. Il cuore della performance è un sofisticato intreccio di testi teatrali, canzoni e videoproiezioni: un vero viaggio nella Napoli raccontata attraverso le sue figure femminili – madri, figlie, femmene, malafemmene, trans e sciantose. Sul palco, la Sarnelli si è trasformata più volte dietro un paravento, regalando al pubblico una vivace galleria di personaggi: dalla sciantosa con giarrettiera di cuoio alla Bammenella, dalla primadonna postmoderna alla ragazza in jeans. Il repertorio ha spaziato dai classici come “Malafemmena” di Totò e “Bammenella” di Viviani, a brani più recenti e impegnati come “Donna” di Enzo Gragnaniello, “Nun te scurdà” degli Almamegretta e “Assaje” di Lina Sastri e Pino Daniele. Non sono mancati l’ironia – che ha aperto il recital – né il colpo di scena finale. Lo spettacolo si è infatti concluso con la traduzione in dialetto napoletano di “Marea” di Madame, trasformata in “Parea”: un brano che, nella sua nuova veste partenopea, diventa un inno audace e liberatorio all’orgasmo femminile.A completare la magia del palcoscenico un ensemble tutto al femminile: l’attrice Cinzia Cordella, la pianista Cristina Massaro e un quartetto d’archi composto da Anna Rita Di Pace, Isabella Parmiciano, Tiziana Traverso e Monia Massa. Gli arrangiamenti musicali sono di Pino Tafuto e Salvio Vassallo, con la regia di Fabiana Fazio. La serata si era aperta alle 17:30, prima del sipario, nell’atrio del teatro di Piazzetta Duca d’Aosta: un aperitivo-incontro con la stampa, i fan e il pubblico, occasione per discutere delle novità professionali dell’artista e del programma cult Ritmi Urbani, di cui la Sarnelli è storica voce e volto.