Siria, la nuova Costituzione e i Curdi

Di Anna Rita Canone

Come riporta Anas Almustafa su Facebook, con il decreto presidenziale n. 13 del 2026, ieri 16 gennaio il Presidente della Repubblica Araba Siriana ha decretato in 7 articoli il riconoscimento e la difesa della presenza curda sul territorio.

L’atto di Ahmad al-Shara’ è molto importante anche perché giunge dopo settimane di scontri tra i curdi e i siriani.
I sette articoli prevedono:

  1.  l’identità culturale e linguistica del popolo curdo;
  2.  la tutela della diversità culturale e linguistica i curdi possono praticare e sviluppare la lingua madre;
  3. il riconoscimento della lingua curda come lingua nazionale: ciò autorizza il suo insegnamento nelle scuole pubbliche e private “in particolare nelle aree in cui i curdi costituiscono una parte significativa della popolazione, sia nell’ambito di programmi facoltativi che nell’ambito di attività culturale e educativa”;
  4. l’abrogazione delle le leggi del 1962 nel governatorato di Al-Hasakah: la nazionalità siriana è quindi estesa a tutti i cittadini di origine curda residenti sul territorio siriano, inclusi quelli precedentemente schedati come “non registrati”. Piena parità di diritti e doveri;
  5. Nowruz, l’antica festa zoroastriana del Capodanno astronomico il 21 marzo, diventa festa nazionale retribuita “come occasione nazionale che simboleggia la primavera e la fraternità“;
  6. Impegno di inclusività e condanna di “qualsiasi forma di discriminazione o esclusione per motivi etnici o linguistici“, con punizione come da leggi applicabili.
  7. L’ultimo articolo demanda i ministeri competenti e le autorità interessate ad attuare le disposizioni presenti.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ha valore di esecutività immediata.

 